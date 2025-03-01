Таловеров против Манчестер Сити: гол, 96% точных пасов и статус лучшего игрока команды по версии WhoScored
Прекрасное выступление от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В ⅛ финала Кубка Англии "Плимут" из Чемпионшипа достойно сыграл на "Этихад" с "Манчестер Сити" (1:3). Максим Таловеров открыл счет на 38-й минуте, но "горожане" не готовы были подарить сенсацию очередному сопернику в текущем сезоне.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,8 и 7,7 баллов. По версии SofaScore только вратарь команды Конор Хазард сыграл лучше, совершив 6 сейвов (8,0).
Экс-футболист ЛАСК 6 раз выносил мяч, заблокировал 1 удар, совершил 1 перехват, в пяти случаях выиграл борьбу за позицию, еще в одном эпизоде – верховую дуэль. Также защитник осуществил 46 касаний, 96% точных пасов (24/25), отдал 2 точные длинные передачи, нанес один удар в створ, лишь дважды терял мяч.
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