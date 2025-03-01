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Украинец забил очередной гол в чемпионате Венгрии. Его команда претендует на чемпионство

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Однако на этот раз победить не удалось

Украинец забил очередной гол в чемпионате Венгрии. Его команда претендует на чемпионство

Фото: Пушкаш Академі

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Украинский полузащитник "Академи Пушкаш" Артем Фаворов отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Венгрии против "Диошдьйора" (1:2).

На 28-й минуте он головой переправил мяч в ворота. Так завершился угловой удар.

В текущем сезоне Фаворов сыграл за венгерскую команду 26 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. "Пушкаш Академи" идет на первом месте в турнирной таблице.

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Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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Источник:
Академі Пушкаш
Опубликовал: Виктор Иванчук
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