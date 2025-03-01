Матч, отец, война. Таловеров поделился впечатлениями от гола в ворота Манчестер Сити

Защитник "Плимута" Максим Таловеров прокомментировал свой гол и матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:3).

"Рад играть здесь против лучшей команды в мире, против действительно фантастических игроков. Мы немного расстроены из-за результата, но я надеюсь, что наши болельщики будут гордиться нами, потому что мы старались изо всех сил и выложились на 100%. Мы действительно ценим болельщиков, их было около 10 000, мы старались изо всех сил.

Отец присылает мне много информации о нападающих. Мы много работали с ним на этой неделе. Это действительно помогло мне. Мы не много говорили о голах и стандартных положениях, но он мне очень помогает. Он тратит много времени на это.

Прошло около трех с половиной лет с тех пор, как я видел его [отца]. У нас [в Украине] сейчас действительно тяжелая ситуация, но эти несколько часов мы должны сосредоточиться на игре, и футбол помогает нам забыть об этом, а нашим воинам и болельщикам в Украине - стараться смотреть и забыть обо всем. Я очень горжусь ими, ситуация сложная, но мы будем стараться помочь нашим людям и выиграть эту войну как можно скорее", - сказал Таловеров.