Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
Не обвинил Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 1 марта, мадридский "Реал" на выезде уступил "Бетису" (1:2) в рамках чемпионата Испании.
В течение игры украинский голкипер Андрей Лунин поделился своим мнением насчет первого пропущенного гола в ворота своего конкурента Тибо Куртуа.
"Очень трудно остановить такой удар с близкого расстояния", – сказал украинец тренеру вратарей "сливочных".
Напомним, весь поединок с "Бетисом" Лунин провел на скамейке запасных.
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Источник:DefensaCentral
Опубликовал: Александр Бураков
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