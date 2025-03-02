Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала

Вчера, 1 марта, мадридский "Реал" на выезде уступил "Бетису" (1:2) в рамках чемпионата Испании.

В течение игры украинский голкипер Андрей Лунин поделился своим мнением насчет первого пропущенного гола в ворота своего конкурента Тибо Куртуа.

"Очень трудно остановить такой удар с близкого расстояния", – сказал украинец тренеру вратарей "сливочных".

Напомним, весь поединок с "Бетисом" Лунин провел на скамейке запасных.



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