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Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала

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Не обвинил Куртуа

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 марта, мадридский "Реал" на выезде уступил "Бетису" (1:2) в рамках чемпионата Испании.

В течение игры украинский голкипер Андрей Лунин поделился своим мнением насчет первого пропущенного гола в ворота своего конкурента Тибо Куртуа.

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"Очень трудно остановить такой удар с близкого расстояния", – сказал украинец тренеру вратарей "сливочных".

Напомним, весь поединок с "Бетисом" Лунин провел на скамейке запасных.

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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Александр Бураков
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