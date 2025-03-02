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Чеберко стал одним из лучших, дебют Смолякова и возвращение Сватка. Как сыграли украинцы в MLS

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Только один не попал в заявку

Чеберко стал одним из лучших, дебют Смолякова и возвращение Сватка. Как сыграли украинцы в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь со 2 на 3 марта в MLS сразу четыре команды украинских футболистов провели второй тур.

"Коламбус Крю", за который выступает Евгений Чеберко, победил в гостях "Нью-Ингленд Революшин" со счетом 1:0. Украинский центрбэк провел полный матч и в итоге стал вторым лучшим игроком поединка – об этом сообщают сразу несколько статистических порталов.

Александр Сваток впервые сыграл в этом сезоне за "Остин". Он вышел на поле матча против Портленда на 42 минуте встречи. В итоге команда украинца уступила из-за пропущенного гола на 89 минуте.

За ФК "Лос-Анджелес" дебютировал Артем Смоляков, который только недавно перешел из "Полесья". Он появился на поле на 77-й минуте. Его команда забила на 86 минуте и одержала благодаря этому голу победу над "Нью-Йорк Сити".

Единственным из украинцев, кто не сыграл в этом туре, это Геннадий Синчук. Он не попал в заявку "Клуб де Фут Монреаль" на матч против "Миннесоты Юнайтед". Канадцы проиграли второй подряд поединок (0:1).

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