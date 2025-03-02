Вишни остаются в кубке. Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

"Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон".

В основное время команды обменялись по одному голу. Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти победу праздновали "вишни" - 5:4.

Стоит отметить, что в течение "лотереи" "Борнмут" уступал со счетом 3:4. Вывести "Вулвз" в следующий раунд турнира мог Мэтт Доэрти, но ему это не удалось.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

"Борнмут" - "Вулверхэмптон" 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Эванилсон (30) - Кунья (60)

Удаление: Кунья (120)