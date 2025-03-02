Вишни остаются в кубке. Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
Команда Забарного идет дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон".
В основное время команды обменялись по одному голу. Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти победу праздновали "вишни" - 5:4.
Стоит отметить, что в течение "лотереи" "Борнмут" уступал со счетом 3:4. Вывести "Вулвз" в следующий раунд турнира мог Мэтт Доэрти, но ему это не удалось.
Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
"Борнмут" - "Вулверхэмптон" 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Эванилсон (30) - Кунья (60)
Удаление: Кунья (120)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру
- Кипер Александрии: Разочарование полное. Игра длится 90 минут, 78 – это недостаточно
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000