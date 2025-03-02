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Таловеров: Мудрик очень помогает Украине, но вы этого не найдете в газетах

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Также вспомнил и о других футбольных личностях

Таловеров: Мудрик очень помогает Украине, но вы этого не найдете в газетах

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Центральный защитник Плимута и сборной Украины Максим Таловеров рассказал о помощи Украине от отечественных футболистов.

“Я знаю, что Андрей Шевченко и Зинченко организовали благотворительный матч Game4Ukraine на “Стэмфорд Бридж”.

Я знаю, что Мудрик очень помогает, но вы этого не найдете в газетах. Я не знаю ни одного игрока, который не хотел бы помочь. Каждый прилагает максимум усилий, чтобы помочь.

Конечно, каждый день так тяжел, и иногда ты пытаешься найти несколько вещей, которые заставят тебя немного улыбнуться. Было бы легко быть серьезным и постоянно думать о войне, но тогда можно уничтожить себя морально. Надеюсь, она закончится как можно скорее, и мы победим. Кончится так, как мы хотим. Надеюсь”, – сказал Таловеров в интервью The Guardian.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Максим Кучер
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