Таловеров: Мудрик очень помогает Украине, но вы этого не найдете в газетах

Центральный защитник Плимута и сборной Украины Максим Таловеров рассказал о помощи Украине от отечественных футболистов.

“Я знаю, что Андрей Шевченко и Зинченко организовали благотворительный матч Game4Ukraine на “Стэмфорд Бридж”.

Я знаю, что Мудрик очень помогает, но вы этого не найдете в газетах. Я не знаю ни одного игрока, который не хотел бы помочь. Каждый прилагает максимум усилий, чтобы помочь.

Конечно, каждый день так тяжел, и иногда ты пытаешься найти несколько вещей, которые заставят тебя немного улыбнуться. Было бы легко быть серьезным и постоянно думать о войне, но тогда можно уничтожить себя морально. Надеюсь, она закончится как можно скорее, и мы победим. Кончится так, как мы хотим. Надеюсь”, – сказал Таловеров в интервью The Guardian.