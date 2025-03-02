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"Показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет". Таловеров вспомнил об обещании звезды топ-клуба

Наши за границей
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Любопытный эпизод

"Показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет". Таловеров вспомнил об обещании звезды топ-клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал о влиянии, которое на него оказал капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк после матча с ЛАСК в Лиге Европы в сезоне 2023/24.

После того, как Таловеров не успел обменяться футболками с Ван Дейком в Австрии, нидерландец пообещал отдать украинцу свою футболку на Энфилде.

"Один из моих одноклубников хотел забрать футболку у Вирджила, но он сказал: "Нет, нет, нет, я обещал Макси", и указал на меня.

Я был очень удивлен, потому что прошло два месяца, и представьте, сколько игроков просят у ван Дейка футболку.

Он показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет, и что если я что-то пообещаю, я это сделаю", - цитирует Таловеров The Guardian.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Плимут Аргайл ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
02.03.2025 в 13:16
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
02.03.2025 в 13:16
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти.
Ответить
0
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