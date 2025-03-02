"Показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет". Таловеров вспомнил об обещании звезды топ-клуба
Любопытный эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал о влиянии, которое на него оказал капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк после матча с ЛАСК в Лиге Европы в сезоне 2023/24.
После того, как Таловеров не успел обменяться футболками с Ван Дейком в Австрии, нидерландец пообещал отдать украинцу свою футболку на Энфилде.
"Один из моих одноклубников хотел забрать футболку у Вирджила, но он сказал: "Нет, нет, нет, я обещал Макси", и указал на меня.
Я был очень удивлен, потому что прошло два месяца, и представьте, сколько игроков просят у ван Дейка футболку.
Он показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет, и что если я что-то пообещаю, я это сделаю", - цитирует Таловеров The Guardian.
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