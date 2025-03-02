  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Палкин: Я знаю на 100%, что Мудрик не употреблял допинг
В тренде

Палкин: Я знаю на 100%, что Мудрик не употреблял допинг

Наши за границей

Знает информацию изнутри

Палкин: Я знаю на 100%, что Мудрик не употреблял допинг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал положительную допинг-пробу бывшего игрока "горняков" Михаила Мудрика.

“Мудрик – особенный. Да, сейчас у него проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю эту историю изнутри и знаю на 100 процентов, что он не употреблял допинг.

Для Мудрика употреблять допинг – это нонсенс, потому что по его естественным навыкам у него уже есть все, и главное – скорость.

Если вы не знаете, как управлять Ferrari, лучше не прикасайтесь к Ferrari. "Челси" сменил много тренеров – один прибывает за другим. Поэтому ему тяжело найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100 процентов знаю, что он очень уникальный игрок”, – сказал Палкин для The Athletic.

Напомним, что "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" в январе 2023 года за 70 млн евро. Еще 30 млн евро "горняки" могут получить в виде бонусов.

Сейчас украинец отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Срок его отсутствия может достигать четырех лет.

По теме
yellow-arrow
Битва хорватских грандов. Попал ли Русин в основу Хайдука на матч с Динамо Загребом?
yellow-arrow
"Показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет". Таловеров вспомнил об обещании звезды топ-клуба
yellow-arrow
Таловеров: Мудрик очень помогает Украине, но вы этого не найдете в газетах
Сергей Палкин Допинг Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости