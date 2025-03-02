Палкин: Я знаю на 100%, что Мудрик не употреблял допинг
Знает информацию изнутри
Getty Images / Global Images Ukraine
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал положительную допинг-пробу бывшего игрока "горняков" Михаила Мудрика.
“Мудрик – особенный. Да, сейчас у него проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю эту историю изнутри и знаю на 100 процентов, что он не употреблял допинг.
Для Мудрика употреблять допинг – это нонсенс, потому что по его естественным навыкам у него уже есть все, и главное – скорость.
Если вы не знаете, как управлять Ferrari, лучше не прикасайтесь к Ferrari. "Челси" сменил много тренеров – один прибывает за другим. Поэтому ему тяжело найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100 процентов знаю, что он очень уникальный игрок”, – сказал Палкин для The Athletic.
Напомним, что "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" в январе 2023 года за 70 млн евро. Еще 30 млн евро "горняки" могут получить в виде бонусов.
Сейчас украинец отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Срок его отсутствия может достигать четырех лет.
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Тренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны
- Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT
- Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ