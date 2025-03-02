Палкин: Я знаю на 100%, что Мудрик не употреблял допинг

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал положительную допинг-пробу бывшего игрока "горняков" Михаила Мудрика.

“Мудрик – особенный. Да, сейчас у него проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю эту историю изнутри и знаю на 100 процентов, что он не употреблял допинг.

Для Мудрика употреблять допинг – это нонсенс, потому что по его естественным навыкам у него уже есть все, и главное – скорость.

Если вы не знаете, как управлять Ferrari, лучше не прикасайтесь к Ferrari. "Челси" сменил много тренеров – один прибывает за другим. Поэтому ему тяжело найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100 процентов знаю, что он очень уникальный игрок”, – сказал Палкин для The Athletic.