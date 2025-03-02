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Битва хорватских грандов. Попал ли Русин в основу Хайдука на матч с Динамо Загребом?

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Битва хорватских грандов. Попал ли Русин в основу Хайдука на матч с Динамо Загребом?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24-го тура действующий чемпион Хорватии "Динамо" Загреб примет "Хайдук" из Сплита.

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Известно, что в стартовый состав гостей не попал украинский нападающий Назарий Русин.

С момента своего перехода в "Хайдук" Русин провел 4 матча, в которых отличился одним ассистом.

На данный момент "Динамо" Загреб занимает третье место в турнирной таблице, "Хайдук" - второе. Начало матча - в 16:00 по Киеву.

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Динамо (Загреб) Хайдук (Сплит) чемпионат Хорватии Назарий Русин
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