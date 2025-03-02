Битва хорватских грандов. Попал ли Русин в основу Хайдука на матч с Динамо Загребом?
Пока Гаттузо не доверяет
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура действующий чемпион Хорватии "Динамо" Загреб примет "Хайдук" из Сплита.
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Известно, что в стартовый состав гостей не попал украинский нападающий Назарий Русин.
С момента своего перехода в "Хайдук" Русин провел 4 матча, в которых отличился одним ассистом.
На данный момент "Динамо" Загреб занимает третье место в турнирной таблице, "Хайдук" - второе. Начало матча - в 16:00 по Киеву.
????️ ???????????????????????????????????????? ???????? za derbi na Maksimiru. Ajmo #Bijeli! ❤️???? pic.twitter.com/BIHvuMgBkV— HNK Hajduk Split (@hajduk) March 2, 2025
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