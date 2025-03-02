Украинское дерби в Серии А. Дженоа сыграет против Эмполи: выйдут ли Малиновский и Коваленко со старта?
Встреча двух бывших партнеров по команде
Фото: Емполі
В матче 27 тура итальянского чемпионата "Дженоа" встретится с "Эмполи". Оба украинских игрока сегодняшних соперников начнут поединок со скамейки для запасных.
Руслан Малиновский в третий раз подряд попал в заявку своей команды после выхода из лазарета. Предыдущие два матча он просидел в запасе.
Виктор Коваленко уже в четвертый раз был включен в заявку "Эмполи". В двух первых встречах он сыграл шесть и восемь минут соответственно, третью провел на скамейке для запасных.
Матч стартует в 16:00.
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