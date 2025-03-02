Украинское дерби в Серии А. Дженоа сыграет против Эмполи: выйдут ли Малиновский и Коваленко со старта?

В матче 27 тура итальянского чемпионата "Дженоа" встретится с "Эмполи". Оба украинских игрока сегодняшних соперников начнут поединок со скамейки для запасных.

Руслан Малиновский в третий раз подряд попал в заявку своей команды после выхода из лазарета. Предыдущие два матча он просидел в запасе.

Виктор Коваленко уже в четвертый раз был включен в заявку "Эмполи". В двух первых встречах он сыграл шесть и восемь минут соответственно, третью провел на скамейке для запасных.

Матч стартует в 16:00.