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Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, попал ли украинец в заявку Страсбура на матч

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Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, попал ли украинец в заявку Страсбура на матч

Фото: Страсбург

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Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь попал в заявку команды на матч 24-го тура Лиги 1 против "Осера". Он начнет игру со скамейки запасных.

В этом сезоне Соболь отыграл за французскую команду 8 матчей. Отличился ассистом и 3-мя желтыми карточками.

Поединок Лиги 1 "Осер" - "Страсбур" начнется в 18:15 по киевскому времени. Хозяева сейчас на 11-м месте (28 очков), а гости - на 7-м (34 балла).

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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