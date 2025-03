Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, попал ли украинец в заявку Страсбура на матч

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь попал в заявку команды на матч 24-го тура Лиги 1 против "Осера". Он начнет игру со скамейки запасных.

В этом сезоне Соболь отыграл за французскую команду 8 матчей. Отличился ассистом и 3-мя желтыми карточками.

TEAM NEWS!



Here’s how we line up to face Auxerre today!#AJARCSA pic.twitter.com/9XQ4r7CnQ0