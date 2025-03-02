Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, попал ли украинец в заявку Страсбура на матч
Ждем на поле
Фото: Страсбург
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь попал в заявку команды на матч 24-го тура Лиги 1 против "Осера". Он начнет игру со скамейки запасных.
В этом сезоне Соболь отыграл за французскую команду 8 матчей. Отличился ассистом и 3-мя желтыми карточками.
TEAM NEWS!— Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) March 2, 2025
Here’s how we line up to face Auxerre today!#AJARCSA pic.twitter.com/9XQ4r7CnQ0
Поединок Лиги 1 "Осер" - "Страсбур" начнется в 18:15 по киевскому времени. Хозяева сейчас на 11-м месте (28 очков), а гости - на 7-м (34 балла).
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Источник:Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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