Рома опубликовала стартовый состав на игру с Комо. Есть ли в списке Довбик?
Столичный гранд готовится к домашнему поединку
Getty Images/Global Images Ukraine
В 27-м туре Серии А на стадио "Олимпико" "волки" будут принимать "Комо". "Джаллоросси" занимают девятую позицию (40 очков), а гости – тринадцатую (28 пунктов). Клаудио Раньери определился со стартовым составом "капитолини".
Эльдор Шомуродов, который в предыдущей встрече итальянского первенства против "Монцы" оформил гол+пас, снова будет иметь возможность улучшить индивидуальную статистику. Узбекский форвард начнет поединок в основе.
???? La nostra formazione per #RomaComo!— AS Roma (@OfficialASRoma) March 2, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/LzQzGVMl18
Довбик попал в заявку. Среди отсутствующих игроков – только травмированный 18-летний вратарь Ренато Марин.
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