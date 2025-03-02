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Рома опубликовала стартовый состав на игру с Комо. Есть ли в списке Довбик?

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Столичный гранд готовится к домашнему поединку

Рома опубликовала стартовый состав на игру с Комо. Есть ли в списке Довбик?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 27-м туре Серии А на стадио "Олимпико" "волки" будут принимать "Комо". "Джаллоросси" занимают девятую позицию (40 очков), а гости – тринадцатую (28 пунктов). Клаудио Раньери определился со стартовым составом "капитолини".

Читайте такжеШомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик

Эльдор Шомуродов, который в предыдущей встрече итальянского первенства против "Монцы" оформил гол+пас, снова будет иметь возможность улучшить индивидуальную статистику. Узбекский форвард начнет поединок в основе.

Довбик попал в заявку. Среди отсутствующих игроков – только травмированный 18-летний вратарь Ренато Марин.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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