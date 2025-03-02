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Русин сыграл против участника ЛЧ. Автоголом в матче отметился экс-игрок Шахтера

Наши за границей

Вот такая интересная игра

Русин сыграл против участника ЛЧ. Автоголом в матче отметился экс-игрок Шахтера

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 24-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб (2:2). Он вышел на поле на 79-й минуте.

Статистический портал Sofascore поставил Русину за это выступление 6,6 баллов - посредственную оценку.

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Напомним, что загребцы в этом сезоне выступали в Лиге чемпионов, однако не смогли пройти в этап плей-офф.

Автоголом в сегодняшнем матче отметился полузащитник "Динамо" Бартол Франьич, который первую часть сезона выступал за донецкий "Шахтер".

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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