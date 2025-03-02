Русин сыграл против участника ЛЧ. Автоголом в матче отметился экс-игрок Шахтера
Вот такая интересная игра
twitter.com/SunderlandAFC
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 24-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб (2:2). Он вышел на поле на 79-й минуте.
Статистический портал Sofascore поставил Русину за это выступление 6,6 баллов - посредственную оценку.
Напомним, что загребцы в этом сезоне выступали в Лиге чемпионов, однако не смогли пройти в этап плей-офф.
Автоголом в сегодняшнем матче отметился полузащитник "Динамо" Бартол Франьич, который первую часть сезона выступал за донецкий "Шахтер".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде
- Неожиданное начало. Ингулец открыл счет в матче против Кривбасса на 14 минуте - ВИДЕО
- Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000