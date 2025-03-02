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Забыл паспорт. Таловеров поделился историей, как его подвозили фаны Плимута

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Почему бы и нет?

Забыл паспорт. Таловеров поделился историей, как его подвозили фаны Плимута

Фото: Plymouth Argyle

Новина українською

Защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал историю, как однажды его выручили болельщики команды.

"Примерно за 50 метров до банка я понял, что забыл свой паспорт. Некоторые фанаты, которые узнали меня и хотели сфотографироваться, сказали: "Если тебе что-то понадобится, мы всегда сможем тебе помочь".

Поэтому я сказал: "Ребята, вы можете отвезти меня в мой отель и обратно, потому что я забыл свой паспорт?". Мужчина пересел на заднее сиденье: "Макси, садись сюда на переднее сиденье, моя жена подвезет тебя". За эти пять минут в машине они поделились многими историями об истории клуба и города", - сказал Таловеров.

В 1/8 финала Кубка Англии "Плимут" вылетел от "Манчестер Сити" (1:3). Таловеру удалось отличиться голом в воротах чемпиона Англии.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
www.theguardian.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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