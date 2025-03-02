Забыл паспорт. Таловеров поделился историей, как его подвозили фаны Плимута
Почему бы и нет?
Фото: Plymouth Argyle
Защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал историю, как однажды его выручили болельщики команды.
"Примерно за 50 метров до банка я понял, что забыл свой паспорт. Некоторые фанаты, которые узнали меня и хотели сфотографироваться, сказали: "Если тебе что-то понадобится, мы всегда сможем тебе помочь".
Поэтому я сказал: "Ребята, вы можете отвезти меня в мой отель и обратно, потому что я забыл свой паспорт?". Мужчина пересел на заднее сиденье: "Макси, садись сюда на переднее сиденье, моя жена подвезет тебя". За эти пять минут в машине они поделились многими историями об истории клуба и города", - сказал Таловеров.
В 1/8 финала Кубка Англии "Плимут" вылетел от "Манчестер Сити" (1:3). Таловеру удалось отличиться голом в воротах чемпиона Англии.
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