Забыл паспорт. Таловеров поделился историей, как его подвозили фаны Плимута

Защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал историю, как однажды его выручили болельщики команды.

"Примерно за 50 метров до банка я понял, что забыл свой паспорт. Некоторые фанаты, которые узнали меня и хотели сфотографироваться, сказали: "Если тебе что-то понадобится, мы всегда сможем тебе помочь".

Поэтому я сказал: "Ребята, вы можете отвезти меня в мой отель и обратно, потому что я забыл свой паспорт?". Мужчина пересел на заднее сиденье: "Макси, садись сюда на переднее сиденье, моя жена подвезет тебя". За эти пять минут в машине они поделились многими историями об истории клуба и города", - сказал Таловеров.