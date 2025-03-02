Олимпиакос будет играть против команды, которой несколько дней назад Яремчук сделал дубль. Выйдет ли в старте украинец?
Игра чемпионата
Фото: olympiacos.org
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура Суперлиги Греции против "АЕК".
Напомним, что в поединке именно против этой команды несколько дней назад Яремчук отметился дублем и ассистом. Это была игра Кубка Греции.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/kqAcMlNkTR— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 2, 2025
Матч чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" должен начаться в 20:30 по киевскому времени.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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