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Олимпиакос будет играть против команды, которой несколько дней назад Яремчук сделал дубль. Выйдет ли в старте украинец?

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Олимпиакос будет играть против команды, которой несколько дней назад Яремчук сделал дубль. Выйдет ли в старте украинец?

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура Суперлиги Греции против "АЕК".

Напомним, что в поединке именно против этой команды несколько дней назад Яремчук отметился дублем и ассистом. Это была игра Кубка Греции.

Матч чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" должен начаться в 20:30 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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