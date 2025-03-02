Олимпиакос будет играть против команды, которой несколько дней назад Яремчук сделал дубль. Выйдет ли в старте украинец?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура Суперлиги Греции против "АЕК".

Напомним, что в поединке именно против этой команды несколько дней назад Яремчук отметился дублем и ассистом. Это была игра Кубка Греции.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/kqAcMlNkTR — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 2, 2025

Матч чемпионата Греции "АЕК" - "Олимпиакос" должен начаться в 20:30 по киевскому времени.