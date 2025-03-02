Соболь принял участие в победе Страсбура. Известные оценки защитника
Помог сохранить счет
Фото: Генк
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь принял участие в матче 24-го тура УПЛ против "Осера" (1:0). Футболист вышел на поле на 77-й минуте.
За 20 сыгранных минут Эдуард вынес мяч, заблокировал удар, проиграл единоборство и отдал 1 точный пас.
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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Соболю средние баллы - 6,1 и 6,6 соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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