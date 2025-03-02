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Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо

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Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в матче 27-го тура Серии А против "Комо". Форвард вышел на замену после перерыва, когда римляне уступали 0:1.

На 61-й минуте счет сравнял Салемакерс, а на 76-й свой гол оформил Довбик. Украинец замкнул перед воротами передачу Ренша с правого фланга.

Это был 14-й гол Довбика за "Рому" в этом сезоне. Также в его активе 2 результативные передачи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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