Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в матче 27-го тура Серии А против "Комо". Форвард вышел на замену после перерыва, когда римляне уступали 0:1.

На 61-й минуте счет сравнял Салемакерс, а на 76-й свой гол оформил Довбик. Украинец замкнул перед воротами передачу Ренша с правого фланга.

Это был 14-й гол Довбика за "Рому" в этом сезоне. Также в его активе 2 результативные передачи.