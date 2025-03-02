Довбик получил оценки за матч, в котором забил победный гол

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл весь второй тайм матча против "Комо" (2:1) в рамках 27-го тура Серии А.

Артем сумел забить на 76-й минуте решающий, победный гол. Кроме этого, форвард нанес удар мимо ворот, отдал 2 точных паса из 3-х и проиграл все 4 единоборства.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Артему одни из самых высоких оценок в матче - 6,9 и 7,2 соответственно.

Это был 14-й гол Довбика за "Рому" в этом сезоне. Также в его активе 2 результативные передачи.