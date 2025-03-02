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Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии

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Пройти в полуфинал будет непросто

Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Состоялась жеребьевка ¼ финала FA Cup. "Борнмуту" придется бороться за путевку в следующий раунд с "Манчестер Сити". "Вишни" будут играть дома. Напомним, что в ноябре команда Забарного уже побеждала "горожан" в АПЛ на своем поле (2:1).

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Раньше соперники только раз пересекались в кубковых соревнованиях. В третьем раунде Кубка лиги 2020/21 подопечные Гвардиолы выиграли на "Этихад" со счетом 2:1.

Также в ¼ финала встретятся "Фулхэм" и "Кристалл Пэлес", "Престон" и "Астон Вилла", а "Брайтон" будет играть против победителя пары "Ноттингем" – "Ипсвич". Матчи запланированы на 28-30 марта.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Симченко
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