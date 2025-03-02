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"Это очень тяжело". Таловеров рассказал иностранному изданию о войне в Украине

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Постоянно на связи с родителями

"Это очень тяжело". Таловеров рассказал иностранному изданию о войне в Украине

Фото: pafc.co.uk

Новина українською

Защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал иностранному изданию The Guardian о войне в Украине и родителях, которые живут в Киеве.

"Это очень тяжело, потому что в течение трех лет каждое утро я просыпаюсь и вижу кучу уведомлений о ракетах в каждом городе, включая Киев, где мои родители.

Я немедленно пишу им сообщение, чтобы узнать, как у них дела. "Вы на подземной автостоянке? Вы в метро?". Когда они бомбят, и это опасно, они идут туда, потому что они ближе всего к безопасным зонам.

Иногда у них может отсутствовать соединение или Wi-Fi, и тогда это вызывает стресс, потому что они не отвечают, и ты не знаешь, что происходит. В новостях могли сказать: "В этом районе Киева 5 ракет". Но никогда не знаешь, где именно.

Это действительно тяжелая ситуация. Некоторые из наших солдат являются моими друзьями, друзьями друзей друзей. Они присоединились к армии, чтобы помочь нашей стране, и я очень ценю это", - сказал Таловеров.

В текущем сезоне Максим отыграл за "Плимут" 7 поединков, в которых забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки.

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Источник:
www.theguardian.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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