"Это очень тяжело". Таловеров рассказал иностранному изданию о войне в Украине
Постоянно на связи с родителями
Фото: pafc.co.uk
Защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал иностранному изданию The Guardian о войне в Украине и родителях, которые живут в Киеве.
"Это очень тяжело, потому что в течение трех лет каждое утро я просыпаюсь и вижу кучу уведомлений о ракетах в каждом городе, включая Киев, где мои родители.
Я немедленно пишу им сообщение, чтобы узнать, как у них дела. "Вы на подземной автостоянке? Вы в метро?". Когда они бомбят, и это опасно, они идут туда, потому что они ближе всего к безопасным зонам.
Иногда у них может отсутствовать соединение или Wi-Fi, и тогда это вызывает стресс, потому что они не отвечают, и ты не знаешь, что происходит. В новостях могли сказать: "В этом районе Киева 5 ракет". Но никогда не знаешь, где именно.
Это действительно тяжелая ситуация. Некоторые из наших солдат являются моими друзьями, друзьями друзей друзей. Они присоединились к армии, чтобы помочь нашей стране, и я очень ценю это", - сказал Таловеров.
В текущем сезоне Максим отыграл за "Плимут" 7 поединков, в которых забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки.
Популярное сейчас
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
- "Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги
- Рома - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А