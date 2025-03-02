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Яремчук сыграл полчаса в матче чемпионата. Известна его оценка

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Команда победила

Яремчук сыграл полчаса в матче чемпионата. Известна его оценка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 25-го тура Суперлиги Греции против клуба "АЕК". Форвард вышел на поле на 66-й минуте, при счете 0:0. В конце игры "Олимпиакос" вырвал победу благодаря голу Шикинью.

За полчаса игры Яремчук отдал 2 точных паса, нанес удар мимо ворот, выиграл 1 единоборство из 7-ми, совершил удачный обыгрыш соперника и заработал на себе фол.

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Статистический портал Sofascore поставил Роману за этот поединок среднюю оценку - 6,5 баллов. Это был его 23-й матч за греков в текущем сезоне. В его активе 4 гола и 3 ассиста.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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