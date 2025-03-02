Сидорчук в очередной раз просидел на скамейке запасных матч Вестерло

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук в третий раз подряд не вышел на поле в матчах команды. Все разы он остался в запасе.

Сегодня "Вестерло" сыграл вничью с "Левеном" (0:0) в рамках 28-го тура Лиги Жупиле.

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В этом сезоне Сидорчук имеет в активе 10 матчей за бельгийскую команду и 1 ассист.