  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сидорчук в очередной раз просидел на скамейке запасных матч Вестерло
В тренде

Сидорчук в очередной раз просидел на скамейке запасных матч Вестерло

Наши за границей
Обновлено

Этот сезон не складывается

Сидорчук в очередной раз просидел на скамейке запасных матч Вестерло

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук в третий раз подряд не вышел на поле в матчах команды. Все разы он остался в запасе.

Сегодня "Вестерло" сыграл вничью с "Левеном" (0:0) в рамках 28-го тура Лиги Жупиле.

Читайте такжеСидорчук рассказал, планирует ли он сменить клуб

В этом сезоне Сидорчук имеет в активе 10 матчей за бельгийскую команду и 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Яремчук сыграл полчаса в матче чемпионата. Известна его оценка
yellow-arrow
"Это очень тяжело". Таловеров рассказал иностранному изданию о войне в Украине
yellow-arrow
Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости