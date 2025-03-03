Раньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика
Специалист вспомнил возвращение украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями о заменах команды в матче против "Комо" (2:1).
“Тренер делает замены, потому что знает, кто есть на скамейке, и понимает, когда их нужно использовать. Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика, Салемакерс болел в течение недели, и я знал, что не могу использовать его с первых минут, но мог выпустить во время игры”.
“В какой-то момент я хотел снять Дибалу, но потом травмировался Челик. Я бы выпустил Бальданци. Я знаю, что у меня есть игроки, которые умеют играть в футбол, и это дает мне покой”, – сказал Раньери.
Сейчас "волки" занимают 8-е место в таблице.
Популярное сейчас
- Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка
- Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде
- Вернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"
- Серия А. Рома - Комо 2:1. Довбик возвращается, забивает и побеждает