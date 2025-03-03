Раньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями о заменах команды в матче против "Комо" (2:1).

“Тренер делает замены, потому что знает, кто есть на скамейке, и понимает, когда их нужно использовать. Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика, Салемакерс болел в течение недели, и я знал, что не могу использовать его с первых минут, но мог выпустить во время игры”.