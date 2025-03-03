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Раньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика

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Специалист вспомнил возвращение украинца

Раньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями о заменах команды в матче против "Комо" (2:1).

“Тренер делает замены, потому что знает, кто есть на скамейке, и понимает, когда их нужно использовать. Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика, Салемакерс болел в течение недели, и я знал, что не могу использовать его с первых минут, но мог выпустить во время игры”.

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“В какой-то момент я хотел снять Дибалу, но потом травмировался Челик. Я бы выпустил Бальданци. Я знаю, что у меня есть игроки, которые умеют играть в футбол, и это дает мне покой”, – сказал Раньери.

Сейчас "волки" занимают 8-е место в таблице.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Рома
Опубликовал: Александр Симченко
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