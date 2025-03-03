Беседин дебютировал во втором дивизионе Чехии
Коллектив возвращается домой без очков
Фото: УАФ
2 марта состоялся матч Второй лиги Чехии между дублем пражской "Славии" и "Лишенем" (3:0).
На 65-й минуте встречи на поле появился бывший форвард "Динамо" Артем Беседин. Для украинского нападающего это был дебют за свой новый клуб. Однако, за полчаса игры футболист не отметился никакими результативными действиями, а "Лишень" потерпел разгромное поражение.
В феврале экс-игрок "Ордабасы" принимал участие в спаррингах против "Спартака" из Трнавы (0:2) и "Шаморина" (3:0). "Лишень" опустился на десятую позицию, а от зоны вылета команду отделяет всего 4 балла.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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