Беседин дебютировал во втором дивизионе Чехии

2 марта состоялся матч Второй лиги Чехии между дублем пражской "Славии" и "Лишенем" (3:0).

На 65-й минуте встречи на поле появился бывший форвард "Динамо" Артем Беседин. Для украинского нападающего это был дебют за свой новый клуб. Однако, за полчаса игры футболист не отметился никакими результативными действиями, а "Лишень" потерпел разгромное поражение.

В феврале экс-игрок "Ордабасы" принимал участие в спаррингах против "Спартака" из Трнавы (0:2) и "Шаморина" (3:0). "Лишень" опустился на десятую позицию, а от зоны вылета команду отделяет всего 4 балла.