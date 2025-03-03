Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
Наставник "Ман Сити" похвалил защиту "Плимута"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
1 марта "Плимут" уступил "Манчестер Сити" (1:3) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В составе команды из Чемпионшипа единственный мяч забил украинец Максим Таловеров.
После финального свиста украинский защитник поговорил с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой. Таловеров раскрыл детали разговора.
"Если коротко, то ему нравится, как защищается "Плимут", как происходит перестройка в обороне. Все дисциплинированно и он это очень уважает. Язык тела защитников, как мы поддерживаем друг друга, как взаимодействуем с полузащитниками и вратарем, все это настроено хорошо. Гвардиола также отметил, что смотрел игру с "Ливерпулем" и похвалил наши действия в ней. Он сделал выводы по этим двум играм.
Конечно, приятно, когда к тебе подходит один из величайших тренеров современности, хвалит защиту и говорит, что ему нравится. Это было неожиданно и приятно. Я даже представить не мог, что Пеп подойдет и скажет несколько приятных слов о нашей команде", - сказал Таловеров для издания Украинский футбол.
Популярное сейчас
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
- Раньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика
- Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо
- Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили
- Поздеев: Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу