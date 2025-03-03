Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии

1 марта "Плимут" уступил "Манчестер Сити" (1:3) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В составе команды из Чемпионшипа единственный мяч забил украинец Максим Таловеров.

После финального свиста украинский защитник поговорил с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой. Таловеров раскрыл детали разговора.

"Если коротко, то ему нравится, как защищается "Плимут", как происходит перестройка в обороне. Все дисциплинированно и он это очень уважает. Язык тела защитников, как мы поддерживаем друг друга, как взаимодействуем с полузащитниками и вратарем, все это настроено хорошо. Гвардиола также отметил, что смотрел игру с "Ливерпулем" и похвалил наши действия в ней. Он сделал выводы по этим двум играм.

Конечно, приятно, когда к тебе подходит один из величайших тренеров современности, хвалит защиту и говорит, что ему нравится. Это было неожиданно и приятно. Я даже представить не мог, что Пеп подойдет и скажет несколько приятных слов о нашей команде", - сказал Таловеров для издания Украинский футбол.