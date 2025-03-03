Таловеров: Раньше я играл на Этихаде в FIFA, а теперь это стало реальностью

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился впечатлениям от матча Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:3).

- Максим, какие впечатления остались после матча против "Манчестер Сити" в 1/8 Кубка Англии?

- От факта, что удалось сыграть против одной из лучших команд мира, эмоции, конечно, классные. Это лучшие футболисты мира, один из лучших тренеров мира... Да еще и на таком стадионе. Наши фанаты приехали и создали классную атмосферу, а их было немало - около десяти тысяч и это только из Плимута.

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- Стадион "Ман Сити" - именно такой, как вы и ожидали?

- Играть на "Этихаде" - мечта каждого футболиста. Несколько месяцев назад я играл на этом стадионе в FIFA. А вчера удалось сыграть всю игру в реальной жизни! Следовательно, впечатления классные. Конечно, результат не тот, к которому мы стремимся, потому что все верили в мечту, все хотели победить, пройти дальше. Но играя против такой команды это невероятно трудно. Мы боролись до конца, показали характер. Защищались достаточно качественно, поэтому, большое спасибо фанатам, которые нас поддерживали. Думаю, каждый футболист отдался на 101%.

Классный опыт, но сейчас уже другие цели, фокус - только на Чемпионшип, потому что наша задача все еще не выполнена. Позже разберем матч с "Манчестер Сити", а сейчас надо фокусироваться на следующую игру.

- Ты забил дебютный гол за "Плимут" в кубке. Как команда поздравила? Надо ли теперь выставляться?

- Нет, выставляться не надо. Команда поздравила просто: сказали, что это классный гол, но работаем дальше. Партнеры все поздравили индивидуально, отметили, что хорошо сыграл в этом эпизоде. Чего-то особенного не было и выставляться не надо будет, - сказал Таловеров.