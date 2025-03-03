Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А
Украинец вышел на поле после перерыва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик поделился эмоциями после победы над "Комо" (2:1) в поединке 27-го тура Серии А.
Напомним, украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. На 76-й минуте встречи он забил победный гол.
"Переломить ход игры удалось благодаря усилиям команды", – написал Довбик.
Всего в текущем сезоне Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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