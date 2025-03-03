  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А
В тренде

Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А

Наши за границей

Украинец вышел на поле после перерыва

Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик поделился эмоциями после победы над "Комо" (2:1) в поединке 27-го тура Серии А.

Напомним, украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. На 76-й минуте встречи он забил победный гол.

"Переломить ход игры удалось благодаря усилиям команды", – написал Довбик.

Читайте такжеДовбик получил оценки за матч, в котором забил победный гол
Читайте такжеРаньери: Вчера я впервые за десять дней снова увидел Довбика

Всего в текущем сезоне Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Известен стартовый состав Трабзонспора на матч против Коньяспора. Двое из трех украинцев сыграют с первых минут
yellow-arrow
Эюпспор сыграет против Газиантепа в чемпионате Турции. Выйдет ли Степаненко в старте?
yellow-arrow
Таловеров: Раньше я играл на Этихаде в FIFA, а теперь это стало реальностью
Комо (Италия) Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости