Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик поделился эмоциями после победы над "Комо" (2:1) в поединке 27-го тура Серии А.

Напомним, украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. На 76-й минуте встречи он забил победный гол.

"Переломить ход игры удалось благодаря усилиям команды", – написал Довбик.

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Всего в текущем сезоне Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.