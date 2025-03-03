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Эюпспор сыграет против Газиантепа в чемпионате Турции. Выйдет ли Степаненко в старте?

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Эюпспор сыграет против Газиантепа в чемпионате Турции. Выйдет ли Степаненко в старте?

Фото: x.com/eyupsporkulubu

UA-Футбол
Новина українською

В матче 26 тура чемпионата Турции "Газиантеп" сыграет дома против "Эюпспора". В стартовом составе гостей появится украинский полузащитник Тарас Степаненко.

Второй раз подряд хавбек появится в основе "Эюпспора". В общей сложности на его счету три матча в составе своей новой команды. В частности, впервые Степаненко выйдет в старте на поединок Суперлиги.

Перед этой встречей "Газиантеп" занимает 13-е место, а "Эюспор" идет на пятой позиции в чемпионате Турции.

Матч начнется в 15.00.

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Тарас Степаненко ФК Газиантеп Эюпспор (Турция)
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