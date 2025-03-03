Эюпспор сыграет против Газиантепа в чемпионате Турции. Выйдет ли Степаненко в старте?
Встреча между претендентом на еврокубки и кандидатом на вылет
Фото: x.com/eyupsporkulubu
В матче 26 тура чемпионата Турции "Газиантеп" сыграет дома против "Эюпспора". В стартовом составе гостей появится украинский полузащитник Тарас Степаненко.
Второй раз подряд хавбек появится в основе "Эюпспора". В общей сложности на его счету три матча в составе своей новой команды. В частности, впервые Степаненко выйдет в старте на поединок Суперлиги.
Перед этой встречей "Газиантеп" занимает 13-е место, а "Эюспор" идет на пятой позиции в чемпионате Турции.
Матч начнется в 15.00.
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