Известен стартовый состав Трабзонспора на матч против Коньяспора. Двое из трех украинцев сыграют с первых минут

"Трабзонспор" опубликовал стартовый состав своей команды на матч 26-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора". Двое из трех украинцев сыграют с первых минут в этой встрече.

Арсений Батагов и Даниил Сикан традиционно выйдут в старте. Александр Зубков отсутствует в заявке из-за травмы лодыжки, полученной в матче против "Ризеспора" (5:2) в Кубке Турции.

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Перед началом этого поединка "Трабзонспор" занимает девятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 32 очками. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.