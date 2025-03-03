  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Тренер принял правильное решение", - экс-кипер Бенфики высказался о передышке для Трубина
В тренде

"Тренер принял правильное решение", - экс-кипер Бенфики высказался о передышке для Трубина

Наши за границей
Обновлено

Анатолий не играл два матча

"Тренер принял правильное решение", - экс-кипер Бенфики высказался о передышке для Трубина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-вратарь "Бенфики" Артур Мораес высказался о ситуации с украинским кипером "орлов" Анатолием Трубиным, который перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" провел две встречи на скамье запасных лиссабонской команды.

Читайте также"Немножечко есть нестабильность". Экс-голкипер Шахтера высказался об игре Трубина

"Я считаю, исходя из своего опыта – а я тоже проходил через подобную ситуацию – что это время для тренировок позволило мне восстановиться физически и умственно. С учетом того количества игр, которое имела Бенфика, вратарю было бы сложно найти время для тренировок.

С учетом этого времени для восстановления Трубина имеет все необходимое, чтобы вернуться лучшим, восстановленным и с ясной головой, без эмоционального стресса от матчей каждые три дня.

Я верю, что все будет хорошо, я верю, что "Бенфика" и Бруну Лаже приняли правильное решение – восстановиться морально и физически, что теперь позволит команде отдать все силы в важных матчах.

Я не считаю, что решение о передышке Трубина связано с какой-то неудачей. В отличие от большинства полевых игроков, вратари систематически играют матч за матчем, и им тяжело отключиться от игры.

Сейчас слишком много матчей. И они поняли, что это важно даже для большей конкурентоспособности с другим голкипером. От этого выигрывает команда, у "Бенфики" – теперь два вратаря, которые готовы играть", – сказал Мораес.

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают
yellow-arrow
Известен стартовый состав Трабзонспора на матч против Коньяспора. Двое из трех украинцев сыграют с первых минут
yellow-arrow
Эюпспор сыграет против Газиантепа в чемпионате Турции. Выйдет ли Степаненко в старте?
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
A Bola
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости