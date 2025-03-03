"Тренер принял правильное решение", - экс-кипер Бенфики высказался о передышке для Трубина
Анатолий не играл два матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вратарь "Бенфики" Артур Мораес высказался о ситуации с украинским кипером "орлов" Анатолием Трубиным, который перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" провел две встречи на скамье запасных лиссабонской команды.
"Я считаю, исходя из своего опыта – а я тоже проходил через подобную ситуацию – что это время для тренировок позволило мне восстановиться физически и умственно. С учетом того количества игр, которое имела Бенфика, вратарю было бы сложно найти время для тренировок.
С учетом этого времени для восстановления Трубина имеет все необходимое, чтобы вернуться лучшим, восстановленным и с ясной головой, без эмоционального стресса от матчей каждые три дня.
Я верю, что все будет хорошо, я верю, что "Бенфика" и Бруну Лаже приняли правильное решение – восстановиться морально и физически, что теперь позволит команде отдать все силы в важных матчах.
Я не считаю, что решение о передышке Трубина связано с какой-то неудачей. В отличие от большинства полевых игроков, вратари систематически играют матч за матчем, и им тяжело отключиться от игры.
Сейчас слишком много матчей. И они поняли, что это важно даже для большей конкурентоспособности с другим голкипером. От этого выигрывает команда, у "Бенфики" – теперь два вратаря, которые готовы играть", – сказал Мораес.
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