Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают
В Италии продолжают спорить о Довбике
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Известный в прошлом форвард сборной Италии Франческо Грациани высказался о перспективах Артема Довбика в "Роме".
"Я думаю, что в "Роме" Артему не очень доверяют. Мне кажется, он качественный игрок, но у него много недостатков, поэтому он не вызывает у меня восторга.
Если клуб найдет возможность продать его, то, вероятно, так и поступит", - сказал Грациани.
Напомним, что Грациани в свое за сборную Италии сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году вместе с национальной командой стал чемпионом мира.
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Источник:Retesport
Опубликовал: Михаил Черныш
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