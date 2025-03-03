Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают

Известный в прошлом форвард сборной Италии Франческо Грациани высказался о перспективах Артема Довбика в "Роме".

"Я думаю, что в "Роме" Артему не очень доверяют. Мне кажется, он качественный игрок, но у него много недостатков, поэтому он не вызывает у меня восторга.

Если клуб найдет возможность продать его, то, вероятно, так и поступит", - сказал Грациани.