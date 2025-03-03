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Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают

Наши за границей
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В Италии продолжают спорить о Довбике

Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный в прошлом форвард сборной Италии Франческо Грациани высказался о перспективах Артема Довбика в "Роме".

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"Я думаю, что в "Роме" Артему не очень доверяют. Мне кажется, он качественный игрок, но у него много недостатков, поэтому он не вызывает у меня восторга.

Если клуб найдет возможность продать его, то, вероятно, так и поступит", - сказал Грациани.

Напомним, что Грациани в свое за сборную Италии сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Михаил Черныш
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