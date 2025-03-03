Украинский экс-форвард Днепра-1 трудоустроился в чемпионате Румынии
Даниэль Кивинда подписал контракт с Фарулом
фото из свободных источников
Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру в румынской Суперлиге.
Футболист подписал контракт с клубом "Фарул". Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, после исчезновения "Днепра-1" Кивинда перебрался в венгерский "Фехервар", но покинул клуб спустя полгода, не сыграв ни одного официального матча.
Ранее мы писали о том, что Кивинда
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