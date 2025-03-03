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Украинский экс-форвард Днепра-1 трудоустроился в чемпионате Румынии

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Обновлено

Даниэль Кивинда подписал контракт с Фарулом

Украинский экс-форвард Днепра-1 трудоустроился в чемпионате Румынии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру в румынской Суперлиге.

Футболист подписал контракт с клубом "Фарул". Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, после исчезновения "Днепра-1" Кивинда перебрался в венгерский "Фехервар", но покинул клуб спустя полгода, не сыграв ни одного официального матча.

Ранее мы писали о том, что Кивинда неудачно прошел просмотр в "Черноморце". Футболист приехал в команду не в лучшем физическом состоянии, а после второй тренировки еще и получил травму.

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Даниэль Кивинда
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