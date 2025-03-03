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"Не виделись 3.5 года", - Таловеров рассказал, как сейчас помогает ему отец

Наши за границей
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Украинец забил Манчестер Сити

"Не виделись 3.5 года", - Таловеров рассказал, как сейчас помогает ему отец

REUTERS/Jason Cairnduff

Новина українською

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров, который отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити", рассказал, что к матчам ему помогает готовиться отец – бывший защитник донецкого "Металлурга" Вадим Таловеров.

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"Отец прислал мне много информации о нападающих, он очень помогает. На этой неделе мы с ним много работали. Мы не слишком углублялись в стандарты и ушибы голов, но я очень это ценю.

Да, мы не виделись около 3.5 года. Конечно, сейчас у нас очень сложная ситуация, но это несколько часов в день, чтобы сконцентрироваться на играх и тренировках. Футбол помогает нам отвлечься.

Наши воины и болельщики - я знаю, когда играет национальная сборная, они пытаются смотреть и забывать обо всем. Очень ими горжусь. Сейчас очень сложная ситуация, но мы попытаемся помочь нашему народу как можно больше, и надеюсь, выиграем войну как можно скорее", – сказал защитник сборной Украины.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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