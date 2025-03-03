"Не виделись 3.5 года", - Таловеров рассказал, как сейчас помогает ему отец
Украинец забил Манчестер Сити
REUTERS/Jason Cairnduff
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров, который отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити", рассказал, что к матчам ему помогает готовиться отец – бывший защитник донецкого "Металлурга" Вадим Таловеров.
"Отец прислал мне много информации о нападающих, он очень помогает. На этой неделе мы с ним много работали. Мы не слишком углублялись в стандарты и ушибы голов, но я очень это ценю.
Да, мы не виделись около 3.5 года. Конечно, сейчас у нас очень сложная ситуация, но это несколько часов в день, чтобы сконцентрироваться на играх и тренировках. Футбол помогает нам отвлечься.
Наши воины и болельщики - я знаю, когда играет национальная сборная, они пытаются смотреть и забывать обо всем. Очень ими горжусь. Сейчас очень сложная ситуация, но мы попытаемся помочь нашему народу как можно больше, и надеюсь, выиграем войну как можно скорее", – сказал защитник сборной Украины.
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