Украинское дерби в Польше. Кочергин обыграл Хланя и Вьюнника
Ракув обыграл Лехию
instagram.com/rakowczestochowa
В рамках 23-го тура польской Экстракляссы "Рахув" принимал "Лехию" Гданськ.
В стартовом составе хозяев вышел украинец Владислав Кочергин, а в старте гостей – Богдан Вьюнник и Максим Хлань.
Читайте такжеЭкс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают
В итоге, Кочергин отыграл полный матч, Вьюнник – 80 минут, а Хлань получил желтую карточку уже на 1-й минуте и был заменен на 90-й минуте.
В итоге, матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Ракува".
По итогам матча "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 1 очко от "Леха". "Лехия" идет в зоне вылета на 17-й позиции с 21 баллом.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца
- В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Довбик получил оценки за матч, в котором забил победный гол
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Гари Линекер обвинил сэра Алекса Фергюсона в начале упадка Манчестер Юнайтед
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000