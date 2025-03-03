Украинское дерби в Польше. Кочергин обыграл Хланя и Вьюнника

В рамках 23-го тура польской Экстракляссы "Рахув" принимал "Лехию" Гданськ.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Владислав Кочергин, а в старте гостей – Богдан Вьюнник и Максим Хлань.

В итоге, Кочергин отыграл полный матч, Вьюнник – 80 минут, а Хлань получил желтую карточку уже на 1-й минуте и был заменен на 90-й минуте.

В итоге, матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Ракува".

По итогам матча "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 1 очко от "Леха". "Лехия" идет в зоне вылета на 17-й позиции с 21 баллом.