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Украинское дерби в Польше. Кочергин обыграл Хланя и Вьюнника

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Ракув обыграл Лехию

Украинское дерби в Польше. Кочергин обыграл Хланя и Вьюнника

instagram.com/rakowczestochowa

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23-го тура польской Экстракляссы "Рахув" принимал "Лехию" Гданськ.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Владислав Кочергин, а в старте гостей – Богдан Вьюнник и Максим Хлань.

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В итоге, Кочергин отыграл полный матч, Вьюнник – 80 минут, а Хлань получил желтую карточку уже на 1-й минуте и был заменен на 90-й минуте.

В итоге, матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Ракува".

По итогам матча "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 1 очко от "Леха". "Лехия" идет в зоне вылета на 17-й позиции с 21 баллом.

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Лехия (Гданьск) Владислав Кочергин Максим Хлань Ракув (Ченстохова) Богдан Вьюнник
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