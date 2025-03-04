Челси начал искать замену Мудрику

В " Челси " не особо верят в позитивное развитие событий с допинг-пробой украинского вингера Михаила Мудрика, пишет Fichajes.

Как известно, результатов пробы Б еще нет, но в лондонском клубе уже начали работать в направлении замены украинца.

По данным источника, "Челси" серьезно нацелен а звездного вингера "Милана" Рафаэля Леау.

Лондонцы серьезно рассматривают кандидатуру Леау и летом готовы выложить за игрока до 100 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Рафаэль провел за "Милан" 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.