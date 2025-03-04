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Челси начал искать замену Мудрику

Наши за границей

И смотрит в сторону Милана

Челси начал искать замену Мудрику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Челси" не особо верят в позитивное развитие событий с допинг-пробой украинского вингера Михаила Мудрика, пишет Fichajes.

Как известно, результатов пробы Б еще нет, но в лондонском клубе уже начали работать в направлении замены украинца.

По данным источника, "Челси" серьезно нацелен а звездного вингера "Милана" Рафаэля Леау.

Лондонцы серьезно рассматривают кандидатуру Леау и летом готовы выложить за игрока до 100 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Рафаэль провел за "Милан" 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

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Челси (Лондон) Милан Михаил Мудрик Рафаэль Леау
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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