Челси начал искать замену Мудрику
И смотрит в сторону Милана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Как известно, результатов пробы Б еще нет, но в лондонском клубе уже начали работать в направлении замены украинца.
По данным источника, "Челси" серьезно нацелен а звездного вингера "Милана" Рафаэля Леау.
Лондонцы серьезно рассматривают кандидатуру Леау и летом готовы выложить за игрока до 100 млн евро.
Отметим, что в текущем сезоне Рафаэль провел за "Милан" 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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