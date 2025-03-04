Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию

Президент "Зари" Евгений Геллер высказался о трансфере защитника Арсения Батагова в турецкий "Трабзонспор", который состоялся в августе 2024 года.

– Вы довольны тем, за сколько вы его продали?

– Это очень тяжелый вопрос, потому что я считаю, что проблема, в том числе и украинского футбола заключается в том, что агенты футболистов, которые еще не раскрылись, пытаются продать их за границу.

Приходят агенты, говорят: "Тут война, там хороший клуб". Я понимаю, когда тебя приглашает, условно, "Рома", "Ливерпуль", "Манчестер", "Реал".

А когда тебя приглашает, условно говоря, неплохой средний турецкий клуб, и ты идешь туда – не скажешь, что это развитие карьеры. Поэтому агенты – это определенная боль.

– Жордан – один из первых на продажу?

– Жордан вообще не продается. Хотя продается все, но пока у меня нет даже таких мыслей.

– У вас есть клаусулы в контрактах футболистов?

– Нет.

– То есть это могут быть какие-то ситуативные договоренности?

– Есть предложение – я смотрю на состояние игрока. Если он уже душой, телом и мыслями в другом месте, как если вы затронули Батагова, то какой смысл мне его держать?

Я Батагова мог еще год держать, но какой смысл, если все, он уже чувствовал, что он в Турции, всегда шикарная погода, нет снега, бомбы не летают. Как его можно было не отпустить?

Потому что я понимал, что он выходит на поле с грустным лицом. Он и так всегда грустный был, а после того, как пришло предложение из Турции, он стал еще грустнее. Потому какой смысл его держать? – сказал Геллер.