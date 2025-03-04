Игрок сборной Украины попал в символическую сборную тура топ-чемпионата
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Getty Images/Global Images Ukraine
1 марта "Жирона" сыграла вничью с "Сельтой" (2:2) в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
Голом и результативной передачей в этом матче отличился украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков. По итогам тура он стал частью символической сборной тура по версии Sofascore.
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Это второе попадание Виктора в лучшую 11-ку игровой недели Ла Лиги.
В текущем сезоне Цыганков забил два гола и отдал четыре ассиста в 20 матчах во всех турнирах.
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