В Лехии Гданськ назвали сроки возвращения к тренировкам украинского полузащитника

В "Лехии Гданськ" рассказали, когда вернётся к тренировкам украинский полузащитник.

В эфире польского "Canal +" представители "Лехии Гданськ" сообщили, что по плану Иван Желизко возобновит тренировки в апреле.

У полузащитника перелом плюсневой кости. Из-за этого он не выходил на поле с 1 февраля.

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В этом сезоне Желизко сыграл в 18-ти матчах "Лехии Гданськ" во всех турнирах и получил 4 жёлтые карточки.

В команде Желизко играет с сезона 2023/24.