  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Лехии Гданськ назвали сроки возвращения к тренировкам украинского полузащитника
В тренде

В Лехии Гданськ назвали сроки возвращения к тренировкам украинского полузащитника

Наши за границей

Приятные новости

В Лехии Гданськ назвали сроки возвращения к тренировкам украинского полузащитника

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В "Лехии Гданськ" рассказали, когда вернётся к тренировкам украинский полузащитник.

В эфире польского "Canal +" представители "Лехии Гданськ" сообщили, что по плану Иван Желизко возобновит тренировки в апреле.

У полузащитника перелом плюсневой кости. Из-за этого он не выходил на поле с 1 февраля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Желизко сыграл в 18-ти матчах "Лехии Гданськ" во всех турнирах и получил 4 жёлтые карточки.

В команде Желизко играет с сезона 2023/24.

По теме
yellow-arrow
Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
yellow-arrow
Игрок сборной Украины попал в символическую сборную тура топ-чемпионата
yellow-arrow
Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию
Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Truskawkowa piłka
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости