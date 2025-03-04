В Лехии Гданськ назвали сроки возвращения к тренировкам украинского полузащитника
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Фото: пресс-служба УАФ
В "Лехии Гданськ" рассказали, когда вернётся к тренировкам украинский полузащитник.
В эфире польского "Canal +" представители "Лехии Гданськ" сообщили, что по плану Иван Желизко возобновит тренировки в апреле.
У полузащитника перелом плюсневой кости. Из-за этого он не выходил на поле с 1 февраля.
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В этом сезоне Желизко сыграл в 18-ти матчах "Лехии Гданськ" во всех турнирах и получил 4 жёлтые карточки.
В команде Желизко играет с сезона 2023/24.
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