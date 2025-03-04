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Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным

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Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с подписанием украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Об этом информирует журналист Эдуардо Инда.

"МЮ" хочет, чтобы Лунин заменил Онану, камерунского вратаря, который был в молодежной академии "Барсы". Они хотят видеть его в следующем сезоне. Лунина приглашает Жорже Мендеш, который исторически имеет хорошие отношения с "Юнайтед", – сказал Инда в эфире El Chiringuito.

Как сообщает Defensacentral, Лунин договорился с "Реалом", что если он продолжит играть второстепенную роль, клуб обязуется выслушать предложения, которые понравятся украинцу.

В этом сезоне Лунин принял участие в 9 матчах на клубном уровне, пропустив 12 голов. Трудовое соглашение Андрея со "сливочными" рассчитано до лета 2030 года.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
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