Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с подписанием украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Об этом информирует журналист Эдуардо Инда.
"МЮ" хочет, чтобы Лунин заменил Онану, камерунского вратаря, который был в молодежной академии "Барсы". Они хотят видеть его в следующем сезоне. Лунина приглашает Жорже Мендеш, который исторически имеет хорошие отношения с "Юнайтед", – сказал Инда в эфире El Chiringuito.
Как сообщает Defensacentral, Лунин договорился с "Реалом", что если он продолжит играть второстепенную роль, клуб обязуется выслушать предложения, которые понравятся украинцу.
В этом сезоне Лунин принял участие в 9 матчах на клубном уровне, пропустив 12 голов. Трудовое соглашение Андрея со "сливочными" рассчитано до лета 2030 года.
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