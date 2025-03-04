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Клуб Бущана имеет серьезную задолженность перед игроками

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Футболисты команды бойкотировали тренировку

Клуб Бущана имеет серьезную задолженность перед игроками

x.com/AlShababSaudiFC

Новина українською

Саудовский "Аль-Шабаб" уже три месяца не платит зарплату своим футболистам. Общая задолженность клуба перед игроками составляет 10 миллионов евро, сообщает местное издание Arriyadiyah.

Из-за этого игроки команды устроили бунт, отказавшись проводить тренировку. Такое гневное поведение футболистов объясняется тем, что руководство клуба не выполнило обещание погасить все долги до конца февраля. Президент клуба Мохаммед Аль-Маньям никак не прокомментировал инцидент.

Напомним, в составе "Аль-Шабаб" выступает кипер сборной Украины Георгий Бущан. Он перешел в саудовский клуб этой зимой из киевского "Динамо".

Также добавим, что команда украинца занимает 6-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 39 очков.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
Arriyadiyah
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:21
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:21
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 14:07
вот это выгодно чувак перешёл))
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:21
Свинособака, ка.цапська ! Бущан не в парашестан, в факєл (варонєж) перейшов... Він грає в цивілізованій країні, якщо що - через суд забере....
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