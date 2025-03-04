Клуб Бущана имеет серьезную задолженность перед игроками
Футболисты команды бойкотировали тренировку
x.com/AlShababSaudiFC
Саудовский "Аль-Шабаб" уже три месяца не платит зарплату своим футболистам. Общая задолженность клуба перед игроками составляет 10 миллионов евро, сообщает местное издание Arriyadiyah.
Из-за этого игроки команды устроили бунт, отказавшись проводить тренировку. Такое гневное поведение футболистов объясняется тем, что руководство клуба не выполнило обещание погасить все долги до конца февраля. Президент клуба Мохаммед Аль-Маньям никак не прокомментировал инцидент.
Напомним, в составе "Аль-Шабаб" выступает кипер сборной Украины Георгий Бущан. Он перешел в саудовский клуб этой зимой из киевского "Динамо".
Также добавим, что команда украинца занимает 6-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 39 очков.
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