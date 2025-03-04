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Румынский журналист: Луческу не играет в современный футбол

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Румынский журналист: Луческу не играет в современный футбол

скріншот з iAM SPORT

Новина українською

Румынский журналист Раду Банчу раскритиковал главного тренера национальной команды страны Мирчу Луческу, ранее возглавляшего донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"На примере матчей Румынии на Евро и нынешней Лиги наций мы видим, что Луческу не играет в современный футбол. Мы все еще ориентируемся на то, что наши тренеры знали еще с детства.

Они (тренеры - прим.) не модернизировались, будь то Йорданеску (бывший наставник сборной Румынии, — прим.) или Луческу. Они не следят за сегодняшним футболом. А если смотрят, то не вникают в него. Они в точности похожи на бывших сотрудников силовых структур, которые сегодня вдруг вернулись бы к власти.

Как вы думаете, Луческу смотрел матч "Спортинга" с "Риу Аве"? Или игру "Осера" и "Страсбура". Уверен, что нет!", — приводит слова Банчу iAM SPORT.

Напомним, Румыния завершила групповой этап Лиги наций (группа C2) на первом месте, набрав 18 очков.

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Мирча Луческу Румыния тренер
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Источник:
iAM SPORT
Опубликовал: Александр Бураков
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