"Все команды еще будут терять очки". Шацких высказался о гонке за медали УПЛ

Бывший нападающий "Динамо" Максим Шацких поделился мыслями об игре киевлян в начале второй части УПЛ, а также о борьбе за чемпионство.

– Как оцените старт "Динамо" во второй половине сезона УПЛ? Киевляне победили "Карпаты" (2:0) и сыграли вничью с "Ворсклой" (1:1). На что это повлияет?

– На что такие результаты повлияют уже в конце чемпионата будет видно. Все команды еще будут терять очки. Главное, не нужно терять очки там, где не должны их терять. Поэтому, понятно, что в матче с "Ворсклой" потеряли два важных очка, скажем так. Что теперь делать? Надо играть и играть. Следует забывать об этом поединке, анализировать и двигаться дальше. Следующий матч у "Динамо" с ЛНЗ. Это тоже команда достаточно хорошая. Поэтому, я думаю, тоже будет интересно.

– А как думаете, за чемпионство таки "Динамо" и "Шахтер" будут бороться? Гранды "Александрию" отцепят от борьбы за золотые медали?

– Как ее можно отцепить? Она может только сама себя отцепить от гонки за чемпионство. Ввиду игры, которую сейчас александрийцы демонстрируют, у них неплохая команда. "Александрия" показывает достаточно хороший и продуктивный футбол, агрессивный эпизодами. Поэтому отцепить они могут только сами себя. Но проблем соперникам они насоздяют, я в этом уверен.

– Могут ли александрийцы третьей силой выступить в УПЛ?

– Да, конечно!