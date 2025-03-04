Пробил в девятку. Украинец Степанов отметился 15-м голом за Байер U-19

Украинский форвард "Байера" U-19 Артем Степанов отличился голом в матче молодежной лиги против "Айнтрахта".

На 57-й минуте украинец получил пас от партнера, вышел один на один с вратарем и точно пробил в правую девятку. Этим голом Степанов сравнял счет 1:1, и этот результат остался неизменным до финального свистка.

Стоит заметить, что это уже 15-й гол Степанова за леверкузенский "Байер" U-19.