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Пробил в девятку. Украинец Степанов отметился 15-м голом за Байер U-19

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Украинский Холанд on fire

Пробил в девятку. Украинец Степанов отметился 15-м голом за Байер U-19

Фото: bayer04fussball

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Украинский форвард "Байера" U-19 Артем Степанов отличился голом в матче молодежной лиги против "Айнтрахта".

На 57-й минуте украинец получил пас от партнера, вышел один на один с вратарем и точно пробил в правую девятку. Этим голом Степанов сравнял счет 1:1, и этот результат остался неизменным до финального свистка.

Стоит заметить, что это уже 15-й гол Степанова за леверкузенский "Байер" U-19.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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