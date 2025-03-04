"Один гол за 35 дней – это мало", - в Италии ждут большего от Довбика
Артем наконец-то забил в матче с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик забил в недавнем матче Серии А против "Комо". До этого он не забивал в чемпионате за римлян больше месяца.
Итальянские журналисты популярного издания Tuttomercatoweb порассуждали о нынешнем игровом состоянии украинца.
"35 дней. Именно столько времени прошло с момента, когда Довбик забивал последний раз в чемпионате. Не такой большой срок для другого игрока, но не для форварда, цель которого - забивать постоянно. Один гол за 35 дней – это мало.
Этот гол стал настоящим освобождением для украинского футболиста, который прибыл в летнее трансферное окно, чтобы усилить атаку "джаллоросси".
Предыдущий мяч футболиста был забит 26 января в матче с "Удинезе" (2:1). Теперь нужно, чтобы Довбик продолжил свою серию в Лиге Европы. Там у него два гола в девяти поединках", - пишут журналисты.
Напомним, что Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
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