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"Один гол за 35 дней – это мало", - в Италии ждут большего от Довбика

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Артем наконец-то забил в матче с Комо

"Один гол за 35 дней – это мало", - в Италии ждут большего от Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик забил в недавнем матче Серии А против "Комо". До этого он не забивал в чемпионате за римлян больше месяца.

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Итальянские журналисты популярного издания Tuttomercatoweb порассуждали о нынешнем игровом состоянии украинца.

"35 дней. Именно столько времени прошло с момента, когда Довбик забивал последний раз в чемпионате. Не такой большой срок для другого игрока, но не для форварда, цель которого - забивать постоянно. Один гол за 35 дней – это мало.

Этот гол стал настоящим освобождением для украинского футболиста, который прибыл в летнее трансферное окно, чтобы усилить атаку "джаллоросси".

Предыдущий мяч футболиста был забит 26 января в матче с "Удинезе" (2:1). Теперь нужно, чтобы Довбик продолжил свою серию в Лиге Европы. Там у него два гола в девяти поединках", - пишут журналисты.

Напомним, что Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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