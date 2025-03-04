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Два манчестерских гранда интересуются Луниным

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Андрей едет в Англию

Два манчестерских гранда интересуются Луниным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, Андрей находится на радаре "Манчестер Сити".

Поскольку будущее Эдерсона в манчестерском клубе неопределенно, а Стефан Ортега не оправдывает ожиданий, "Манчестер Сити" рассматривает вариант с подписанием кипера, ценник на которого не будет превышать 30 миллионов евро

Одним из вариантов для "Манчестер Сити" является как раз Андрей Лунин.

Отмечается, что сам вратарь также не будем против сменить обстановку ради игровой практики, да и "Реал" также будет готов отпустить украинца, если получит за него определенную сумму, которую затем планирует инвестировать в трансфер голкипера "Эспаньола" Джоана Гарсии.

Интересно, что недавно была информация, что украинцем также интересуется и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Лунин принял участие в 9 матчах на клубном уровне, пропустив 12 голов. Трудовое соглашение Андрея со "сливочными" рассчитано до лета 2030 года.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Андрей Лунин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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