"Минное поле для клуба", - в Англии проанализировали ситуацию Челси с Мудриком

Популярный британский портал Football London, анализируя затянувшуюся ситуацию с допинг-пробой Михаила Мудрика, отметил, что хорошего выхода из положения, скорее всего не будет, и что лондонский " Челси " в случае длительной дисквалификации может разорвать контракт с украинцем.

"Этот сезон для Мудрика прошел явно не так, как кто-либо мог бы надеяться. Начало сезона вряд ли можно было назвать идеальным в игровом плане, а затем и вовсе был отстранен после положительной допинг-пробы, и теперь ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет, если его проба "B" также окажется положительной.

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Это своего рода минное поле для "синих", которые выложили около £62 млн за игрока, который так и не оправдал ожиданий.

Контракт на восемь с половиной лет, ставит клуб в странное положение — судебный иск о расторжении контракта, если он получит длительную дисквалификацию, может быть потенциальным вариантом — но это, скорее всего, будет грязная и длительная юридическая тяжба.

В идеальном для клуба мире он, вероятно, избежит дисквалификации, и на него найдут покупателя, но вряд ли они вернут большую часть суммы, которую заплатили за него в 2023 году. В реальности будущее Мудрика туманно", - пишет издание.