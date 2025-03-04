ЛЧ возвращается! Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Лунин и Зинченко
Известны стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 4 марта, состоятся 4 матча 1/8 финала
Так, в одном из поединков "Реал" примет "Атлетико", а во втором – "Арсенал" на выезде сыграет с ПСВ.
Оба матча начнутся в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин традиционно остался в запасе на сегодняшний матч. Место в воротах займет Тибо Куртуа.
Также со скамейки запасных начнет свой матч и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2025
???? @Atleti pic.twitter.com/X8whcMR6c0
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2025
???? Lewis-Skelly returns to the XI
???? Partey back in midfield
???? Merino continues up top
Let's make it happen, Gunners ✊
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