ЛЧ возвращается! Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Лунин и Зинченко

Сегодня, 4 марта, состоятся 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов , два из которых будут интересны украинским болельщикам.

Так, в одном из поединков "Реал" примет "Атлетико", а во втором – "Арсенал" на выезде сыграет с ПСВ.

Оба матча начнутся в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин традиционно остался в запасе на сегодняшний матч. Место в воротах займет Тибо Куртуа.

Также со скамейки запасных начнет свой матч и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Текстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".

Текстовый онлайн матча ПСВ - "Арсенал".

⚫️ ???????????????????????????????? ????



???? Lewis-Skelly returns to the XI

???? Partey back in midfield

???? Merino continues up top



Let's make it happen, Gunners ✊