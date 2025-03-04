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ЛЧ возвращается! Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Лунин и Зинченко

Наши за границей
Обновлено

Известны стартовые составы команд

ЛЧ возвращается! Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Лунин и Зинченко

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, состоятся 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, два из которых будут интересны украинским болельщикам.

Так, в одном из поединков "Реал" примет "Атлетико", а во втором – "Арсенал" на выезде сыграет с ПСВ.

Оба матча начнутся в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин традиционно остался в запасе на сегодняшний матч. Место в воротах займет Тибо Куртуа.

Также со скамейки запасных начнет свой матч и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Текстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".

Текстовый онлайн матча ПСВ - "Арсенал".

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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) ПСВ (Эйндховен) Александр Зинченко Андрей Лунин
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 21:14
Гордый харьковчанин так может и обидицца. Собрать чемодан и удрать на Ибиццу!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 21:14
Гордый харьковчанин так может и обидицца. Собрать чемодан и удрать на Ибиццу!
Ответить
0
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