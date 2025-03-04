Срна поддержал Фонсеку после громкого скандала во Франции

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выступил с поддержкой экс-тренера "горняков" Паулу Фонсеки, который сейчас возглавляет "Лион", и которому грозит длительная дисквалификация за скандальное поведение в отношении арбитра матча против "Бреста".

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Фонсека эмоционально отреагировал на решения арбитра Бенуа Мийо, накричав на него, а также чуть не прибег к методам физического воздействия.

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"Я работал с Паулу в "Шахтере" несколько лет и могу сказать, что он всегда был образцом профессионализма", – заявил Срна.

Ранее сообщалось, что Фонсека извинился за свою эмоциональность, а на завтра Паулу вызван на заседание дисциплинарного комитета, где и будет решаться вопрос о выборе наказания.