  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Срна поддержал Фонсеку после громкого скандала во Франции
В тренде

Срна поддержал Фонсеку после громкого скандала во Франции

Наши за границей
Обновлено

Тренеру грозит длительная дисквалификация

Срна поддержал Фонсеку после громкого скандала во Франции

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выступил с поддержкой экс-тренера "горняков" Паулу Фонсеки, который сейчас возглавляет "Лион", и которому грозит длительная дисквалификация за скандальное поведение в отношении арбитра матча против "Бреста".

Читайте такжеУдаление по пустяку. Фонсека рискует получить семь месяцев бана

Фонсека эмоционально отреагировал на решения арбитра Бенуа Мийо, накричав на него, а также чуть не прибег к методам физического воздействия.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я работал с Паулу в "Шахтере" несколько лет и могу сказать, что он всегда был образцом профессионализма", – заявил Срна.

Ранее сообщалось, что Фонсека извинился за свою эмоциональность, а на завтра Паулу вызван на заседание дисциплинарного комитета, где и будет решаться вопрос о выборе наказания.

По теме
yellow-arrow
Команда Зинченко в четвертьфинале. ПСВ - Арсенал. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Мадридское дерби. Реал - Атлетико. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
ЛЧ возвращается! Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Лунин и Зинченко
Дарио Срна Лион Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости