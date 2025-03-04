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Время Цыганкова в Жироне подходит к концу? Украинца снова сватают в АПЛ

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В Испании пишут, что уход украинца из Жироны фактически неизбежен

Время Цыганкова в Жироне подходит к концу? Украинца снова сватают в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков в летнее трансферное окно может сменить не только клубную прописку, но и чемпионат.

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Как пишут испанские СМИ, 27-летним украинцем, который быстро адаптировался в Испании и смог доказать, что может играть в топ-лигах, интересуются несколько клубов АПЛ.

"Жирона" не особо хочет отпускать своего лидера, однако вряд ли сможет отказаться от хороших в денежном плане предложений от богатых английских клубов.

Также отмечается, что и сам футболист захочет развиваться дальше, а не оставаться в скромной по европейским меркам "Жироне".

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Поэтому следующие несколько месяцев и летнее трансферное окно должны стать решающими во всей этой истории. Поэтому журналисты издания Fichajes убеждены, что время украинского вингера в "Жироне" подходит к концу.

Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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